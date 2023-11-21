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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:48
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        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)
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        DENİZDENARAMASONA ERDİ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisini arama çalışmalarında havanın kararmasıyla denizdeki çalışmalar durduruldu. Karadan ve drone ile arama çalışmaları kesintisiz sürerken, yarın günün ilk ışıklarında denizden ve havadan arama çalışmaları tekrar başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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