Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)
DENİZDENARAMASONA ERDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisini arama çalışmalarında havanın kararmasıyla denizdeki çalışmalar durduruldu. Karadan ve drone ile arama çalışmaları kesintisiz sürerken, yarın günün ilk ışıklarında denizden ve havadan arama çalışmaları tekrar başlayacak.
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