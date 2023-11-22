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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde

        ZONGULDAK'tabatan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi; henüz bir sonuç alınamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:30
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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde
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        ZONGULDAK'tabatan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi; henüz bir sonuç alınamadı.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan 'Kafkametler' adlı Türk gemisi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kayıp 11 mürettebatı bulmak için çalışmalar, sabaha kadar devam etti. Denizden ve havadan yapılan çalışmalardan, henüz bir sonuç alınamadı. Bölgede çalışmalar 4'üncü gününde de sürerken, en son 20 Kasım'da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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