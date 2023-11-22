Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖZYAŞLARIYLAYAKINLARININBULUNMASINI İSTEDİLER

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım´da fırtınada batan `Kafkametler´ adlı Türk gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışması sürerken aileler, Bozhane Limanı´na gelip çalışmaları izledi. Çalışmaların yetersiz olduğunu öne süren aileler, tepki gösterip yakınlarının bir an önce bulunmasını istedi.

        3 gündür arama çalışmalarını takip ettiğini ifade eden geminin 3´üncü kaptanı Berke Çamurtaş´ın babası Güngör Çamurtaş, batan geminin bir bölümünün bulunduğu alanı göstererek, çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi. Çamurtaş, "Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Çalışmalar bence yetersiz, 40 tane dalgıç olduğu söyleniyor burada. Bizi dün oraya götürdüler 3 tane dalgıç gördük. Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? 70 metre derinlikte değil ki. Fosforlarla aydınlatma yapıp yol açılacakmış, halat çekin, geminin girişlerine halatla tutunarak tekrar çıksın dalgıçlar. Bu kadar zor mu bu işler? İcraat istiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

        `ÖLÜ YA DA DİRİ, OĞLUMU İSTİYORUM´

        Ömer Hebip´in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip ise "4 gündür burada kalıyoruz. 4 gündür perişanız" derken annesi Emine Hebip de "Ben ölü ya da diri oğlumu istiyorum. 4 gündür perişan olduk. Hastayım zaten dayanamıyorum, oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum. Tez saatte çıkmasını istiyorum. Bir haber istiyorum" ifadelerini kullandı.

        `MESAJI DUYUNCA NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK´

        Mustafa Nacar´ın ağabeyi Ahmet Nacar ise bir an önce denizcilerin kurtarılmasını beklediklerini ifade ederek, "Ben dünden beri bir gelişme görmüyorum. Ben devletimden rica ediyorum, benim kardeşimi ve oradaki kardeşlerimizi, canlarımızı bir an önce kurtarsınlar. Ölü veya diri ama artık biz canlarımızı istiyoruz. Batmadan 20-25 dakika önce babama `Hakkınızı helal edin, batıyoruz´ diye bir mesaj atmış. Ondan sonra da hiçbirimiz ulaşamadık. Mesajı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık. Saatlerce, günlerce aradık, ulaşamadık. Çok zor bir durum, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

        Mustafa Nacar´ın annesi Gülay Nacar ise "4 günden beri buradayız reisicumhurumdan yardım istiyorum. Yavrularımı çıkartsınlar. Bize yardım etsinler. Çok çaresiziz, umutsuzuz. Çıkarın yavrularımızı, 10 metreden adam çıkmaz mı?" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (8)
        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (8)
        AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama:
        AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak açıklarında batan gemiye ilişkin açıklama:
        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)
        Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)
        Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor
        Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor