Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Ereğli´de 6 okulda eğitime iki gün ara verildi

         ZONGULDAK´ınEreğliilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen kentte 6 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ereğli´de 6 okulda eğitime iki gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

         ZONGULDAK´ınEreğliilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen kentte 6 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

        Ereğli´de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği´nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Karadeniz Ereğli'deki fırtına balıkçıları da etkiledi
        Karadeniz Ereğli'deki fırtına balıkçıları da etkiledi
        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık fırtınadan etkilenen ilçede açık...
        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık fırtınadan etkilenen ilçede açık...
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (4)
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (4)
        Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: Kent perişan vaziyette
        Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: Kent perişan vaziyette
        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (3)
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (3)