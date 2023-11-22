Ereğli´de 6 okulda eğitime iki gün ara verildi

ZONGULDAK´ınEreğliilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen kentte 6 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Ereğli´de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği´nden yapılan açıklamada, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu´nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.