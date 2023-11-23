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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu

        ZONGULDAK'tabatan Türk gemisinin kaybolan 12 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:10
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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu
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        ZONGULDAK'tabatan Türk gemisinin kaybolan 12 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kayıp 11 denizciden birinin cansız bedenine dalgıçlarca ulaşıldı. Cenazenin çıkarılma çalışmaları devam ediyor. 20 Kasım'da da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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