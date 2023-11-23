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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:20
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        Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedeni bulundu (2)
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        AFAD,AÇIKLAMAYAPTI

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kayıp olan 11 mürettebattan cansız bedenine ulaşılan denizcinin cenazesi denizden çıkartıldı. İsmi öğrenilemeyen denizcinin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        AFAD'dan arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde 1 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 10 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları, profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

        SAT KOMANDOLARI SEVK GELDİ

        Arama çalışmaları için bölgeye SAT komandoları sevk edildi. Sonar sistemiyle donatılan savaş gemisiyle bölgeye gelen komandolar, çalışmaların yoğunlaştığı batık bölgesinde kayıp mürettebatı aramalara katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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