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        Zonguldak'ta batan gemideki 2 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:08
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        Zonguldak'ta batan gemideki 2 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)
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        BİRDENİZCİNİNDAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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