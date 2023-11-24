Zonguldak'ta batan gemideki 2 denizcinin daha cansız bedeni bulundu (4)
BİRDENİZCİNİNDAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bir personelin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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