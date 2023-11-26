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        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı

        Zonguldak'ınEreğliilçesi açıklarında fırtına nedeniyle savrulan teknesinde mahsur kalan Kemal Dere'yi (80), oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar kameraya yansırken, baba Dere, "Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:00
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        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
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        Zonguldak'ınEreğliilçesi açıklarında fırtına nedeniyle savrulan teknesinde mahsur kalan Kemal Dere'yi (80), oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar kameraya yansırken, baba Dere, "Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı" dedi.

        Kentte 19 Kasım'da etkili olan fırtınada çok sayıda çatı uçtu, balıkçı tekneleri hasar gördü, 2 gemi karaya oturdu, 1 gemi de battı. O fırtınada teknesini korumaya almak için limana giden Kemal Dere, rüzgar ve dalgaların etkisi ile savrulmaya başladı. Karaya gidemeyen balıkçı, oğlu Denizcan Dere'yi aradı ancak telefon çekmediği için sağlıklı iletişim kuramadı. Babasının yardım istediğini düşünen Denizcan Dere, Bozhane Limanı'ndaki teknesinden ayrılarak babasının yanına gitti. Baba Dere, imdadına koşan oğluna baş halatını atarak kendisini karaya çekmesini istedi. Rüzgar ve dalgaların arasında Denizcan Dere, babasının bulunduğu tekneyi karaya yaklaştırdı. Babanın karaya doğru atlayıp, oğlunun tuttuğu anlar ise kameraya yansıdı.

        'BUZ TUTTUM, ELLERİM, AYAKLARIM DONDU'

        Kemal Dere, "Kimse yok, herkes sağa sola kaçmış. Bir tek kayık bendim. Çok sertti, yükseldi. Çapanın boşunu aldım, tornistan yaptım ama sen bana sor. Kayık sağa sola kaçıyor rüzgardan durmuyor. Çapa taramıyor, kayalara da 50 kere vurdum kafadan ama maşallah bir şey olmadı. Bakıyorum, sağa sola biri gelse de yardım etse. Oğlan ile konuşamadık, telefonlar çekmiyor. 'Babam beni arıyor' diyerek oğlan geldi. Ellerim, ayaklarım dondu. Hiçbir yeri tutamıyordum. Direksiyonu bile sallayacak halim yoktu, buz tuttum. Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı. O zaman attım ben de kendimi, 'ne olursa olsun' dedim. Ağımızı hep deniz aldı. Ağları vinçle aldık. Bu fırtınanın balıkçıya çok büyük zararı var" dedi.

        'BÖYLE FIRTINA FİLMLERDE GÖRMEDİM'

        Denizcan Dere, "Telefon çekmediğinden konuşamamıştık. Ben de bir gideyim demiştim. Gittikten sonra baktım ki babamın teknesi kalmış. O ara kim olsa aynısını yapardı zaten. Gidip, kurtardım. Babam gelip, kafadan vuruyor diye çapanın boşunu almış. Çapanın boşunu aldıktan sonra içeride kalmış. 8 10 metre dalgalar vardı ama o alana, o kadar girmiyordu. 10-11 kuvvetinde hava vardı. Bayağı bir sertti. Herkes malına sahip çıkar. Gece-gündüz teknemizde yatıyorduk. Babam da orada teknesinin başındaydı. Kafadan çekip, atlayınca havada tuttum onu. Taksiciye artık 'ölümüzü alırsın' diyerek gittim. Öyle bir hava, böyle bir fırtına filmlerde görmedim. Çok büyük bir şeydi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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