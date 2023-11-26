Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına 'olumsuz hava' engeli

ZONGULDAK'ınEreğliilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatına ulaşmak için başlatılan çalışmalar, olumsuz hava nedeniyle durduruldu.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da etkili olan fırtınada, mendireğe çarpan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi battı. Kayıp 12 mürettebata ulaşmak için arama çalışması başlatıldı. Geminin batmasının üstünden 8 gün geçerken şu ana kadar 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Karadan, havadan ve denizden yapılan aramalarda Kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'e ulaşılmaya çalışıldı. Fakat kentte etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle arama çalışmaları durduruldu. Çalışmaların hava şartlarının elverişli hale gelmesi ile devam edeceği belirtildi.