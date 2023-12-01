Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları, 13'üncü gününde (2)

BAKAN YERLİKAYA:KAYIPDENİZCİLERİMİZDEN HERHANGİ BİR EMAREYE RASTLAMADIK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatının arama- kurtarma çalışmaları ve zarar gören esnaf ile ilgili bilgi aldı. Batan geminin 12 mürettebatı için deniz ve hava koşulları izin verir vermez arama- kurtarma çalışmasına başlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bildiğiniz gibi 5 gemicimizin cansız bedenine ulaşılmıştı ve diğer 7 gemi mürettebatının da bugüne kadar arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ilçe sahili bandında 8 sektörde yani tüm kıyı şeridinde, karadan 196 kilometre uzunluğunda, 1250 kilometre karelik alan hava unsurlarımızca 73 dalgıç ile denizde arama çalışmaları yürütülmekte ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık. Arama çalışmalarımız 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter başlangıçta 2 uçak, yine 1 uçakla devam ediyor. 17 bot, 3 dron, 4 insansız hava aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemi, YTS dediğimiz, olmak üzere toplam 34 araç ile devam etmektedir. Yedi mürettebatımızın aranması kurtarma gemilerimiz ile JAK, Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri tarafından su altından dalgıçlarımız tarafından yapılmakta. Yine jandarma, emniyet ve AFAD tarafından aydınlatma marifetiyle gece gündüz zaten devam ediyor. 8 noktada karadan tüm kıyı şeridinden olmak üzere devam ediyor. Hem uçak hem helikopterle de sahil bandında arama kurtarma devam ediyor. Bulunan beş mürettebatımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına, arkadaşlarına, her birine baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

Çalışmalarla ilgili yaptıkları toplantıda bilgi aldığını belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Hemen akabinde 7 mürettebatımızı başlangıçtan bu yana kadar sabırla bekleyen, dualarıyla bekleyen, arama- kurtarma çalışmalarını bekleyen ailelerine hem geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hem de bu ana kadar, açıklamış olduğum tüm çalışmalarla ilgili bilgi arz ettim. Onların sabırlarına da hayranım, anlayışlarına hayranım. Hep dillerinden eksik etmedikleri dualara biz de hep birlikte amin diyoruz. En kısa zamanda inşallah onlara ve şehrimize ve ülkemize hayırlı haberler vermek bizim temel muradımız."

'AFAD'A 39 MİLYON LİRA'

Kentteki iş yeri zararlarıyla ilgili ödemelerin valiliğe aktarıldığını ifade eden Yerlikaya, AFAD´ın yaptığı yardımları da açıkladı. Yerlikaya, "AFAD başkanlığımızca 19 Kasım'dan hemen sonra olumsuz hava koşullarının getirmiş olduğu sıkıntıları giderebilmek adına ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık. Yine 39 milyon lira yine AFAD'dan insani yardım ödeneği verdik. Zonguldak'ta vefat eden 8 vatandaşımızın yakınlarına ki bunların 5´i Kafkametler, diğeri buradaki vatandaşlarımız. Boğulanlar. 100´er bin liradan olmak üzere 800 bin lira bir yardım yapıldı. 292 iş yerine yaklaşık 34 milyon lira. Ayrıca 174 kişiye 710 bin lira çatı hasarı ödemesi yapıldı. Yine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca sosyal yardım ve dayanışma vakfından 21 haneye, Zonguldak'ta 400 bin lira eşya zararı ödemesi yapıldı. 920 hane toplamda 4,5 milyon lira. Karadeniz Ereğli'mizde de biz eşya zararı olmak üzere yine kaymakamlığımız ve valimizin koordinasyonunda bu ailelerimize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca bu ödemeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

'HASAR GÖREN OKULLARIN ONARIMI SALI GÜNÜ BİTECEK'

Çatıları uçan okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşüldüğünü ve onarımın yüzde 80´inin tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, açıklamalarına şöyle devam etti:

"En geç salı günü okullarımızın eksikleri, onarımları, bakımları bitecek ve değerli öğrencilerimizin hizmetine inşallah sunulacak. Bu arada Zonguldak Belediyesi'ne 5 milyon lira, Karadeniz Ereğlisi'ne de bu parkın tekrarın eski haline getirilmesiyle ilgili 7 milyon lira destek ödemeleri hesaplarına aktarılıyor. Belde belediyeleriyle de ilgili valimiz, belediye başkanlarımızın paylaştığı eksiklerle ilgili de destek ödemelerine yarın talimat vereceğim. Onu da aktaracağız. Duamız, temennimiz Allah tekrarından korusun. Ama devletimiz, hükümet her zaman ama her zaman böyle afet durumlarında aziz milletimizin yanında yer almalıdır. İlk anından bu ana kadar da bu iş normal hale eski halinden daha iyi hale gelinceye kadar hiç şüpheniz olmasın ki biz İçişleri Bakanlığı olarak diğer kabinedeki tüm arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımızla beraber biz Zonguldak'ımızın, Karadeniz Ereğli'mizin ve diğer bu olumsuz hava koşullarından etkilenen bütün il ve ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin yanında olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

'DALGIÇLARLA GURUR DUYDUM'

Dalgıçların çalışması ve görüş mesafesi sorulan Yerlikaya, "Deniz Karadeniz. Ben bu işin tekniğini bilmem. Ama hem amiralimiz hem paşamız su altıyla ilgili dalgıçları bizzat dinledim. Gopro kameradan ve diğer su altı kameralarına bunların görüntüleri izledik. O kameranın gördüğü görüntünün onda birini bile görmediğini, su dalgıcını anlattılar. Ama bütün bunlara rağmen benim gördüğüm o atmosferde, o riskin ortamında ben dalgıçlarımızın kahramanlığını görev azimlerinden de gurur duydum. İftihar ettim. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Biz onların can sağlığı ve güvenli bir şekilde görevini yaparken bir an önce de inşallah hep beraber bizlere hayırlı haberler getirmesini canı gönülden diliyoruz" cevabını verdi.

'GEMİ ENKAZINI DAHA SIĞ YERE GETİRMEMİZ LAZIM'

Batık geminin denizden çıkarılıp çıkarılmayacağı sorulan Yerlikaya, "Bu arama teknik olarak Başsavcılığımızın da gelmiş olduğu kanaatle beraber, tamam denildiği zaman elbette ki, bir an önce onu oradan çıkarmamız lazım. Daha sığ yere getirmemiz lazım. Ve inşallah öyle bir durum olmaz ama eğer halen bulunamayan bir mürettebat varsa hem batığın çıktığı yerden hem de götürüldüğü yerden yine arama kurtarma devam edecek" diye konuştu.

'GEMİDEKİ YÜKÜN ÇEVREYE ŞU AN ZARARI YOK'

Geminin yükünün çevreye bir zararı olup olmadığı sorusuna ise Yerlikaya, "Şu anda üç parça halindeki geminin gerek akaryakıt tankı gerekse içindeki yükün deniz açısından, çevre açısından olumsuz bir etkisi var mı, şu an için yok. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım. Bir an önce bu süreci tamamlayıp hayırlı haber vermemiz lazım" diyerek cevap verdi.

Açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de sel ve su taşkınından zarar gören esnafı ziyaret etti.