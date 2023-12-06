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        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi

        ZONGULDAK'taokulda öğrencisi A.A.'yı (8) darbettiği öne sürülen öğretmen E.Ç. (52) hakkında, 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:45
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        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi
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        ZONGULDAK'taokulda öğrencisi A.A.'yı (8) darbettiği öne sürülen öğretmen E.Ç. (52) hakkında, 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Olay, 30 Mart'ta, Kozlu Attila İlkokulu'nda meydana geldi. Okuldan eve gelen A.A.'nın babası C.A., oğlunun yüzünde iddiaya göre şişlik fark etti. Durumu oğluna soran C.A., öğretmenin kendisini itip yanağını sıktığı yanıtını alınca E.Ç.'den şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında öğretmen E.Ç.'ye uyarı cezası verildi. Öğretmen, aynı okulda görevine devam etti.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen E.Ç., iddianamede yer verilen ifadesinde suçlamayı reddetti. Adli Tıp Kurumu raporunun, çocuktaki yaralanmanın C.A. ve A.A.'nın anlatımlarıyla uyumlu olduğu da iddianamede belirtildi. Bu kapsamda E.Ç.'nin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, 'Yeterli delile bağlı yeterli şüphenin mevcut olduğu anlaşılmakla, öğrenciyi elleriyle darbetmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir' ifadeleri yer aldı. 

        E.Ç.´nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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