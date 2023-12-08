7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölümlere bakılacak ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları için, batığın parçalanarak karaya çıkarılması ve kum ve balçık nedeniyle ulaşılamayan bölümlerinde de arama yapılmasına karar verildi. Ayrıca tüm Zonguldak sahili boyunca arama çalışmalarının süreceği belirtildi.

ZONGULDAK'ınEreğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları için, batığın parçalanarak karaya çıkarılması ve kum ve balçık nedeniyle ulaşılamayan bölümlerinde de arama yapılmasına karar verildi. Ayrıca tüm Zonguldak sahili boyunca arama çalışmalarının süreceği belirtildi.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları elverdikçe denizden devam eden çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 20´nci gününde de sürüyor.

DALGIÇLAR ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Dün itibarıyla TCG Akın gemisi bölgedeki görevini tamamlayarak ayrıldı. Öte yandan Nene Hatun gemisi ise arama kurtarma çalışmalarında, batığın olduğu bölgede göreve başladı. Dalgıçlar ise geminin ulaşılabilen her noktasına ve liman çevresindeki kayaların diplerine bakarak çalışmalarını tamamladı.

PARÇALANARAK KARAYA ÇIKARILACAK

Fırtına ve dalgaların etkisiyle batık geminin taşıdığı `ferrosilicon´ yükü, kum ve balçık ile geminin kırılan bölümleri ve eşyaların, yaşamsal alanlarını kapladığı için pompalarla boşaltma işleminin yapılamayacağı ve zaman kaybı olacağına karar verildi. Geminin kıç tarafında bulunan yaşam mahallerinin yüzde 75 ile 85 derece eğimle yattığı anlaşıldı. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve balçık dolu ulaşılamayan yerlerinde de arama çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırıldı.

SAHİL HATTI BOYUNCA ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bu sebeple `Kafkametler´ gemisinin parçalanarak karaya çıkarılması çalışmalarına dün başlandı. Bu kapsamda, Nene Hatun gemisi, batık geminin pruvasını çevirme çalışmasına başladı. Zonguldak sahil hattı boyunca AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama ve tarama çalışmaları da devam ediyor.