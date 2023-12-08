7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölümlere bakılacak (2)

`GİRİLEMEYENYERLERVARKEN BU İŞLEME GİDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ´

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde batan `Kafkametler´ gemisinin kayıp 7 mürettebatının aileleri, yakınlarının bulunmasını bekliyor. Geminin kıyıya çıkarılıp kayıpların aranmasının uzun süreceğini ifade eden aileler, denizdeki çalışmaların sürmesini istedi. Geminin 3´üncü Kaptanı Berke Çamurtaş´ın babası Güngör Çamurtaş, "19 gündür buradayız. Ben emekli asker olarak aramanın tam olarak yapıldığına inanmıyorum. Dün bize Vali Bey´in söylediği, `gemi kesilerek çıkartılacak´ dedi. Geminin 3 kamarasına, 3 bölgesine hala girilemedi. `Çamur balçık gibi şeylerin boşaltılamadığı için gemiyi kesme yoluna gidiyoruz´ dendi bize. Bu iş sivil firmaya devredilirse 6 aydan önce bitmez. Kafkametler firması herhangi bir firmayla anlaşma yapsa bile o firmanın buraya gelmesi 10-15 gün. Girilemeyen yerler varken bu işleme gidilmesini biz aileler olarak kabul etmiyoruz" dedi.

`DEVLETİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ´

Gemi kaptanı Cemal Turhan´ın oğlu Bora Turhan, "İlk günden beri burada bekliyoruz. Devletin yetkinlik ve kabiliyetini, çalıştığını görüyoruz ama bizim tabi ki son aldığım bilgiler ve bizim kendi düşüncelerimizden yola çıkıp da bunun özel şirkete verilmeden bunun devletin yapmasını daha cazip görüyoruz. Burada ticari bir firmanın gelip de bu işi burada bitirmesini istemiyoruz. Devletin arkamızda olduğunu biliyoruz ama daha da çok desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu.

'OĞLUMU BULAMIYORUM'

Ömer Hebip´in gözü yaşlı annesi Emine Hebip, "20 gündür dertliyim. Oğlumu bulamadık, oğlum çıkmadı. Oğlumu tez zamanda çıkartın. Buralarda kaldım, denize doğru bakıyorum yollara bakıyorum, oğlumu bulamıyorum. Bize `yarın bir gün çıkacak´ diyorlar ama çıkmıyor. Telefon etti `anne gemi batıyor. Kaptan bizi bırakmıyor´ dedi. Oğlumu bulun ne olur" dedi.

'ÇIKACAK DİYE ÜMİT EDİYORUM'

Ömer Hebip´in aynı adı taşıyan babası Ömer Hebip de "20 gündür burada perişanız. Arıyorlar, tarıyorlar, bir şey yok. `bugün yarın, bugün yarın´ diyerek 20 gün olmuş. 20 günde çıkamayan ceset ne zaman çıkacak acaba? Benim oğlumu bulup bana verecekler. Çıkacak diye ümit ediyorum işte. Çıkacak diyorlar ama bir şey göremiyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.