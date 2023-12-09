Zonguldak'ta hastane yolu çöktü ZONGULDAKUzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol, heyelan nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye giden yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ZONGULDAKUzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol, heyelan nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye giden yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Bazı görevliler ise çöken yolun kenarında durup değerlendirme yaptı. Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan heyelanın sürmesi durumunda riskli olan bölgedeki vatandaşlar yaşananları izlerken, görevliler tarafından uzaklaşmaları için uyarıldı.