Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (2)
HASTANENİNTANIMERKEZİ KAPATILDI
Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolundaki heyelan nedeniyle tedbir amacıyla hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi. Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, Poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.
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