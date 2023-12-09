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        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:50
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        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (2)
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        HASTANENİNTANIMERKEZİ KAPATILDI

        Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolundaki heyelan nedeniyle tedbir amacıyla hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi. Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, Poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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