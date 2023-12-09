Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (3)

ALAPLI-EREĞLİYOLUNDA HEYELAN

Zonguldak´ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki yola, sabah saatlerinde birkaç kaya parçası düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Bir süre sonra trafiğe kapatılan bölgede heyelan oldu. Ekiplerin erken önlemi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Yolun Ereğli istikameti kayan toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kapandı. Yolda temizlik çalışması başlatılırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.