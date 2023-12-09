Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (3)
ALAPLI-EREĞLİYOLUNDA HEYELAN
Zonguldak´ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki yola, sabah saatlerinde birkaç kaya parçası düştü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Bir süre sonra trafiğe kapatılan bölgede heyelan oldu. Ekiplerin erken önlemi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Yolun Ereğli istikameti kayan toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kapandı. Yolda temizlik çalışması başlatılırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.