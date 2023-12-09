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        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:38
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        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (4)
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        VALİHACIBEKTAŞOĞLU,İNCELEMELERDE BULUNDU

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile birlikte Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde çöken yolun olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, "Mithatpaşa Mahallesi Hayribey Sokak´ta hastaneye giden yolda istinat duvarında çökme oldu. Hemen tedbir alındı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Şu anda müdahale ediliyor. Öncelikle yağmur yağışı devam ediyor bu duvarın yıkıldığı bölgede, suyun o bölgeye akışını engelledi belediye ekiplerimiz, şu anda da çalışmalara devam ediyor. Şehrimizde fırtına yok ancak yağış devam ediyor" dedi.

        `TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI´

        Ereğli- Alaplı ilçesi yolunda meydana gelen heyelan ile ilişkin de Vali Hacıbektaşoğlu, "Sabah saatlerinde Ereğli- Alaplı arasında bir heyelan meydana geldi. Onu ekiplerimiz temizlemişti. Aynı bölgede tekrar heyelan oldu. Alaplı- Ereğli arası çift yönlü trafiğe kapandı. Trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Daha sonra Ereğli Alaplı arası tek yönlü trafiğe açıldı. Ekiplerimiz sahada, geçmişte heyelan olan ve heyelan riski bulunan bölgeler sürekli inceleniyor." diye konuştu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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