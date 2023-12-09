Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (5)
TOPRAKKALDIRILDI,YOL AÇILDI
Zonguldak'ta, Ereğli- Alaplı karayolunda meydana gelen heyelan sonrası tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yoldaki toprağın ve taşların kaldırılmasıyla 2 yönlü olarak açıldı. Yoldaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım iki yöne de sağlanıyor.
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