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        Zonguldak'taki heyelan; toprak altında kalan anne ile oğlu aranıyor

        ZONGULDAK'taheyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'a (51) ulaşmak için yapılan çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:50
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        Zonguldak'taki heyelan; toprak altında kalan anne ile oğlu aranıyor
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        ZONGULDAK'taheyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'a (51) ulaşmak için yapılan çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

        Kentte etkili olan yağışın ardından dün saat 19.00 sıralarında Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın yaşadığı ev, heyelan sonucu kayan toprağın altında kaldı. İhbarla üzerine ekipler, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, 2'nci heyelan yaşandı. Bu kez AFAD ve itfaiye personelinden oluşan 21 kişi, göçük altında kaldı. Bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri sevk edildi. 21 personel kurtarılırken, bölgedeki evler tahliye edildi. Enkazdaki anne ile oğlunu kurtarma çalışmaları ise günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Öte yandan kurtarılan personelden 15'ni taburcu olduğu, 6'sının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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