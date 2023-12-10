Zonguldak'taki heyelan; toprak altında kalan anne ile oğlu aranıyor (2)

'HALAGÖÇÜKALTINDALAR'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta heyelan sonucu toprak altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ı arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, "Bölgemizde heyelan, toprak kayması sonucu bir evimiz maalesef göçük altında kaldı. Evde anne ile oğlu beraber yaşıyorlardı. Şu anda hala göçük altındalar. Dün akşam ihbar gelir gelmez bütün ekipler, başta AFAD, UMKE, Zonguldak Belediyemiz, itfaiye ekipleri, fen işleri ekipleri, park bahçe ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine başlamışlardı. Ama maalesef saat 22.00 sıralarında ikinci bir heyelan oldu. Yukarıdaki istinat duvarının kayması ile çalışan arkadaşların üzerine ciddi bir toprak düştü. 21 arkadaşımız yaralanmıştı. Şükürler olsun can kaybımız olmadı. 21 arkadaşımız hastanelerde tedavi altına alınmışlardı. 15'i taburcu oldu, şu anda 6 kişinin tedavisi devam ediyor. Sabah gün doğumu ile beraber arkadaşlar öncelikli olarak heyelan bölgesinde bir risk analizi yaptı. Şu anda ekipler, yukarıda çalışmaya devam ediyor. Şimdi yeni bir makine daha istediler. Şimdi bir makine göndereceğiz. Olay yerinde ikinci heyelanda çalışan bir makinenin üzerine de toprak yığılmış. Önce o makineyi alıp, daha sonra enkaza ulaşmaya çalışacak" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Karaloğlu, "Zonguldak ve çevresinde yağmur devam ediyor. Gördüğünüz gibi toprak suya doymuş durumdadır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını hakikaten rica ediyoruz. Coğrafya, çok zor bir coğrafya. Maalesef vadilerde evler var. Onun için vatandaşlarımızın, devletin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, AFAD Başkanlığı'nın yapmış olduğu uyarıları almasını hakikaten rica ediyoruz" diye konuştu.