Zonguldak'taki heyelan; toprak altında kalan anne ile oğlu aranıyor (4)
AFAD:2VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTIR
AFAD, Zonguldak'ta heyelan sonucu toprak altında kalan anne ile oğlunun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Zonguldak 9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi.
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