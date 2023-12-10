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        Zonguldak'taki heyelan; 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:10
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        Zonguldak'taki heyelan; 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)
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        'YOLYÜZÜNDENYAŞANDI'

        Zonguldak'ta, heyelan altında kalıp yıkılan evde oğlu Sait Çakar ile birlikte hayatını kaybeden Perihan Çakar'ın diğer oğlu Yılmaz Çakar (60), felçli bir komşuları için evin üst kısmına yeni bir yol yapıldığını belirterek, olayın bu yol yüzünden yaşandığını iddia etti.

        Yılmaz Çakar, haberi alıp geldiğinde evin ortada olmadığını belirterek, "Yol verdik, felçli diye yol verdik. Bu sefer annemizi kaybettik. Yapacak bir şey yok. En son 2 gün önce görüşmüştük annemi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu annemin. Yukarıdan yol verince, duvar da belli oluyor zaten. Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben 60 yaşındayım. Allah´ın takdiri yapacak bir şey yok. Daha önce böyle bir sıkıntı olmamıştı. Orada felçli hastaya yol verdik. Yol verdikten sonra oldu. Duvar çekildi oraya, duvar demek ki ağırlığıyla yolu kaldırmadı. Ondan sonra da göçtü işte. Bana telefon geldi. Fenerbahçe- Beşiktaş maçı vardı. Telefon geldi. `Eve gel´ dediler. Geldiğime ev yoktu. O an 'yapacak bir şey yok' dedim. Artık annem, kardeşim gitti. Ev yok ki daha ne hissedeceğim. Yol verdikten sonra oldu. Demek ki yukarının suyu patlayınca dayanamayıp evi aldı gitti" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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