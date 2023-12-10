Zonguldak'taki heyelan; 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (6)

'ZEMİNAÇISINDANRİSKLİ BİR BÖLGE'

AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta yaşanan heyelanlara ilişkin konuştu. Toprak altında kalan anne ile oğlunu kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen 2'nci heyelanda 21 personelin yaralandığını hatırlatan Memiş, "21 yaralı arkadaşımızdan 6 tanesinin şu anda tedbir amaçlı hastanede tedavileri devam ediyor. Allah'a şükür önemli bir rahatsızlıkları bulunmamaktadır. 15 kardeşimiz taburcu oldu. Sabahın erken saatlerinde, hava aydınlanır aydınlanmaz arama çalışmalarımıza devam ettik ve yaklaşık 1-2 saat önce göçük altında kalan anne ve oğluna ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada alanda yaklaşık 14 evi tahliye ettik. Belki buradan görünüyordur, bölgedeki risk devam ediyor. Bölge aşırı yağış alan bir bölge, zemin açısından riskli bir bölge. Ekiplerimiz, Zonguldak'ın tamamındaki bu riskli alanları tespite devam edecek. Bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşılmamasını diliyoruz ve yeniden hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda yaklaşık 250'ye yakın personelimiz ile beraber olaya dünden itibaren müdahale ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın yoğun takibiyle, talimatlarıyla ve bütün bu alandaki arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çalışmada bulunan bütün arkadaşlarımıza, AFAD ekiplerimize, Zonguldak Belediyemizin ekiplerine valimiz koordinasyondaki bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın cenazeleri ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ta heyelan sonucu toprak altında kalan anne ile oğlunun cansız bedenine ulaşıldığı çalışmalar, dron ile havadan görüntülendi. Bu arada evin yıkılmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.