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        7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı

        ZONGULDAK'ta batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 23'üncü gününde sürerken, geminin yerinde söküm işlemleri için sürecin Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde başladığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:10
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        7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı
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        ZONGULDAK'ta batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 23'üncü gününde sürerken, geminin yerinde söküm işlemleri için sürecin Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde başladığı öğrenildi.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. 'TCG Akın', geçen hafta limandan ayrılırken, aramalar için 'Nene Hatun' gemisi görevlendirildi. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 23'üncü gününde de sürüyor.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, bölgedeki kaya dipleri ile iç ve dış mendirek bölgesinde su altında ve botlarla da su üstündeki aramalarına devam ediyor. Batık geminin yerinde söküm yöntemiyle parçalanıp karaya çıkarılması için Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde sigorta şirketiyle birlikte sürecin başlatıldığı öğrenildi. Kayıp mürettebatın bulunması için çalışmalar denizde KEGM ve Sahil Güvenlik, karada ise AFAD tarafından sürdürülüyor. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına katılan 'Nene Hatun' gemisinin limanda demirli olduğu görüldü. Bu gemideki görevli dalgıçların ise su altındaki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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