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        'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

        ZONGULDAK'ta, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:30
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        'Yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama
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        ZONGULDAK'ta, 'yatırım danışmanlığı' adı altında yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadiyle 1 kişiyi 450 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklanırken, Ş.S. (26) ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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