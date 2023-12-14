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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 25'inci gününde; aileleri de nöbette (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:08
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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 25'inci gününde; aileleri de nöbette (2)
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        AİLELERİNÇADIR NÖBETİ SONA ERDİ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatının ailelerinin çadır nöbeti sona erdi. Aileler, valilik tarafından kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, ailelerin istemeleri halinde otele de yerleştirilebilecekleri belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

        "Saat 10:30'da Nene Hatun Gemisi Toplantı Salonunda Sayın Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında bölgede arama çalışmalarına katılan paydaş kurumlar ile değerlendirme toplantısı yapılmış olup, akabinde kayıp mürettebatın yakınlarına arama çalışmaları hakkında bilgi verilmek üzere Bozhane Limanı´na geçilmiş, burada 2 gündür çadırda kalan aile yakınlarına, arama çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarılmıştır. Bilgi aktarımına müteakip Sayın Valimiz tarafından aile yakınlarına hava koşullarının kötü olması sebebiyle konakladıkları yerin ve koşulların uygun olmadığı açıklanarak arama çalışmaları sürecini 19 Kasım´dan itibaren olduğu gibi bundan sonra da ister kendileri için tahsis edilen kamu misafirhanelerinde veya istedikleri otelde takip edebilecekleri, tüm ihtiyaçlarının Valiliğimiz tarafından karşılanacağı ve arama çalışmaları hakkında bilgilendirmenin düzenli olarak yapılacağı, hususları iletilmiştir." 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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