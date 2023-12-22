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        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabanca 13 şüphelisi adliyede

        ZONGULDAK´ta başkasına ait araçları ilana koyarak `sazan sarmalı´ yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 8´i İran, 1´i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:00
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        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabanca 13 şüphelisi adliyede
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        ZONGULDAK´ta başkasına ait araçları ilana koyarak `sazan sarmalı´ yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 8´i İran, 1´i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 36 kişiyi başkasına ait araçları ilana koyarak `sazan sarmalı´ yöntemiyle dolandıran kişilerin peşine düştü. Ekiplerin araştırmasıyla 13 milyon liralık vurgun yapıldığı ve paranın kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Parayı takip eden ekipler, şüphelileri belirledi. Mersin, Antalya ve Adana´da eş zamanlı operasyon yapılarak 13 kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

        Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8´i İran, 1´i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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