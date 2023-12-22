13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabancı 13 şüphelisi adliyede (2)
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Zonguldak´ta, başkasına ait araçları ilana koyarak 'sazan sarmalı' yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8´i İran, 1´i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheliden S.G., K.C.G. ve E.A. tutuklandı. S.V. ile A.D. ise adli kontrol şartıyla salınırken 8 kişi serbest bırakıldı.
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