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        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabancı 13 şüphelisi adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:40
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        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabancı 13 şüphelisi adliyede (2)
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        Zonguldak´ta, başkasına ait araçları ilana koyarak 'sazan sarmalı' yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8´i İran, 1´i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheliden S.G., K.C.G. ve E.A. tutuklandı. S.V. ile A.D. ise adli kontrol şartıyla salınırken 8 kişi serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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