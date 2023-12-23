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        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu

        ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, gelenek olarak sürdürülen hindi ödüllü okey turnuvasının 46'ncısı gerçekleştirildi. Turnuvaya 35 yıldır katılan Ali Ekşi, ilk kez birinci olup, canlı hindiyi kazandı. Ayrıca, turnuvada ilk kez bir kadın katılımcı finale kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:35
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        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu
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        ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, gelenek olarak sürdürülen hindi ödüllü okey turnuvasının 46'ncısı gerçekleştirildi. Turnuvaya 35 yıldır katılan Ali Ekşi, ilk kez birinci olup, canlı hindiyi kazandı. Ayrıca, turnuvada ilk kez bir kadın katılımcı finale kaldı.

        Kentte, amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla düzenlenen okey turnuvası, 46'ncı yılında da yapıldı. 130 kişinin kulübe bağış yapıp katıldığı turnuvanın son gününde final oyununda büyük çekişme yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun sonunda Ali Ekşi birinci ve Ayhan Hotan ikinci oldu. İlk kez bir kadın katılımcının finale kaldığı turnuvada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Gülden Ekmen üçüncü oldu, Dursun Bursa ise dördüncülüğe hak kazandı. Geçen yılın 2'ncisi bu yılın şampiyonu Ali Ekşi'ye canlı hindi verilirken, dereceye giren diğer finalistlere de kesilmiş hindi hediye edildi.

        'HİNDİ KESİLMEYECEK'

        Şampiyonaya 35 yıldır katıldığını ancak ilk kez birinci olduğunu ifade eden Ali Ekşi, "Şampiyon olduk. Tersanespor'a teşekkür ederim. Bir şanstı, turnuva güzeldi, arkadaşlar adına hepsine teşekkür ediyorum. Daha önce çok kez katıldım. Şampiyonluğum hiç yoktu. 2'nci ve 3'üncü oluyordum hep. İlk defa şampiyon oluyorum. Çok güzel bir şey. Hindi hiçbir şey değil, gaye burada 1'inci olmak. Hindiyi komşuma vereceğim, besler o. Kesilmeyecek. Aşağı yukarı 35 yıldır katılıyorum. Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Oyunu oynamakla, bilmekle ilgisi yok. Tamamen şans. Güzel bir duygu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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