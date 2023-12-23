Zonguldak'ta fırtına; çatılar uçtu, denizde büyük dalgalar oluştu ZONGULDAK'taakşam saatlerinde etkili olan fırtınada evlerin çatıları uçarken, denizde büyük dalgalar oluştu. Kilimli ilçesinde ise bir garaj çatısının uçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'taakşam saatlerinde etkili olan fırtınada evlerin çatıları uçarken, denizde büyük dalgalar oluştu. Kilimli ilçesinde ise bir garaj çatısının uçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, uyarıları yapılan fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde birçok evin çatısı kuvvetli rüzgarla uçtu. Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde uçan çatı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekipler temizlik çalışması başlatırken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Rat Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından elektrik yeniden verildi.

ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA

Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Trafo Sokak'ta bir evin garajının çatısının uçma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, Zonguldak açıklarında büyük dalgalar oluşurken dalga boyunun liman mendireğini aştığı görüldü. Rüzgarın etkisiyle bazı trafik lambaları da sallanırken, ağaçlarda ise hasar meydana geldi. Çatı uçması ve olumsuzluk yaşanan bölgelere jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.