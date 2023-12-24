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        Cinsel istismarda bulunduğu bebeğin ölümüne neden olan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

        ZONGULDAK'ta Nisanur Ö. (2) adlı bebeğe cinsel istismarda bulunup, havaya atıp, tokatlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Furkan Sevinç (25) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:20
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        Cinsel istismarda bulunduğu bebeğin ölümüne neden olan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        ZONGULDAK'ta Nisanur Ö. (2) adlı bebeğe cinsel istismarda bulunup, havaya atıp, tokatlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Furkan Sevinç (25) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

        Olay, 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı.

        DOSYALAR AYRILDI

        Olayın ardından Furkan Sevinç, polis ve adliyedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Meryem Ö. ile Furkan Sevinç, tutuklandı. Nisanur'un ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara uğradığı ve bu olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. de tutuklandı. Bebeğin ölümü ve ablanın cinsel istismarı üzerinden yürütülen soruşturmada dosyalar ayrıldı. Bebeğin ölümü ve cinsel istismarına ilişkin soruşturma, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Furkan Sevinç'in 'kendini koruyamayacak durumdaki kişiyi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'cinsel saikle çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının istendiği iddianame, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        BEBEĞİN ANNESİ DE TUTUKLU

        Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile ilk kez hakim karşısına çıktı. Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın duruşmasında, anne Meryem Ö. müşteki olarak yer aldı. Savcı, dosyanın içeriğinin genel ahlaka aykırı olduğunu belirterek, duruşmaların kapalı olmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bebeğin annesi Meryem Ö.'nün, kızı R.Ö.'nün cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu soruşturmanın da Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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