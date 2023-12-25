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        İstismarda bulunduğu bebeğin ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis

        ZONGULDAK'ta Nisanur Ö. (2) adlı bebeğe cinsel istismarda bulunup, havaya atıp, tokatlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Furkan Sevinç (25), ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:45
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        İstismarda bulunduğu bebeğin ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis
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        ZONGULDAK'ta Nisanur Ö. (2) adlı bebeğe cinsel istismarda bulunup, havaya atıp, tokatlayarak ölümüne neden olmakla suçlanan Furkan Sevinç (25), ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı. Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.

        'BANA VİCDANINIZ RAHATSA, CEZA VERİN'

        Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum avukatı ile sanığın avukatı, salonda hazır bulundu. Anne Meryem Ö. ise duruşmaya katılmadı. Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Sevinç'in son sözü soruldu. Sevinç, "Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin" dedi.

        ÜST SINIRDAN 'İSTİSMAR' CEZASI

        Mahkeme heyeti, Sevinç'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Sevinç'e, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi. Sevinç, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti. Karar sonrası Sevinç, "Sonuç olarak benim cezam nedir" diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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