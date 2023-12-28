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        2 kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuştan yargılanan 23 sanığa 327 yıl ceza ve tahliye

        ZONGULDAK'ta, geçen yıl 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanıp toplam 383 yıl hapis cezasına çarptırılan 8'i tutuklu 23 sanığa verilen hüküm, `Birden fazla kişi ile cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından yeniden yargılama istemiyle istinaf mahkemesince bozuldu. Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden yargılanan sanıklar hakkında `kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan´ toplam 327 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmada tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, 8 sanığın da tahliyesine karar verilirken, adliyede bekleyen yakınları sevinç yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:05
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        2 kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuştan yargılanan 23 sanığa 327 yıl ceza ve tahliye
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        ZONGULDAK'ta, geçen yıl 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanıp toplam 383 yıl hapis cezasına çarptırılan 8'i tutuklu 23 sanığa verilen hüküm, `Birden fazla kişi ile cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından yeniden yargılama istemiyle istinaf mahkemesince bozuldu. Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden yargılanan sanıklar hakkında `kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan´ toplam 327 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Duruşmada tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak, 8 sanığın da tahliyesine karar verilirken, adliyede bekleyen yakınları sevinç yaşadı.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl nisan ayında 14 ve 16 yaşındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı. 23 şüpheli hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İlk yargılama aşamasında 2 kişi tahliye edildi. Yargılama sonunda 23 sanığa 383 yıl 29 gün hapis cezası verildi. Tutuklu olan 12 kişiden 5´i tahliye edilirken, Volkan V. hüküm ile birlikte tutuklandı. Dosya kapsamında diğer 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

        İstinafa giden dosya, `birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ ve `kişiyi hürriyetten yoksun kılma´ suçlarında, artırım nedenlerinin tartışılması gerektiği belirtilerek verilen kararı bazı sanıklar yönünden bozdu. Adı geçmeyen sanıklar hakkında bozma veya onama olmadığı için 23 sanıkla ilgili Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden duruşma yapıldı. Tutuklu sanıklar, Hazalnaz Kızılırmak, Nazlıcan Bağlasan, Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz Oğuzhan Kaya, Nuri Karaaslan ve Volkan Vardan ile tutuksuz 8 sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. 3 sanık duruşmaya katılmazken 4 sanık da SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

        'GELDİĞİNDE MAKYAJLIYDI'

        Sanıklar, kızların yaşının büyük göründüğünü, hataya düştüklerini öne sürüp tahliye ve beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Cihan Ermiş, "Hata yaptım, hataya düşürüldüm. Benden mesajları istemiştiniz sundum. Sanıkları da tanıkları da tanımıyorum. Üniversite öğrencisidir 19 yaşındadır diye düşündüm. Bir anlık gafletle para karşılığı birliktelik yaşadım. Mesajlarda da `beğenmezsem gönderirim´ diyerek tanımadığım ortadadır. İnternet ortamında olay gelişti. Daha önce tanımadığım ve ilk kez görüp yaşını anlamadığım kişiden dolayı 23 yıl cezaya çarptırıldım. 14 yaşında olduğunu düşünemedim. Geldiğinde de makyajlıydı. Ben hata yaptım suçlu değilim" diyerek kendini savundu.

        Sanık avukatları da hata hükümlerinin uygulanmasını ve beraat verilmesini talep etti. Savcı ise verdiği mütalaada sanıkların `insan ticareti, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ gibi suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

        TOPLAM 327 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS

        Mahkeme heyeti, Nazlıcan Bağlasan ve Hazalnaz Kızılırmak´a `insan ticareti ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçlarından 25 yıl 3´er ay hapis cezası verdi. Erdinç Yalçın, Cihan Ermiş, Yıldıray Durmaz hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıl 10´ar ay hapis cezasına çarptırdı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçunu işlediği sabit görülen Oğuzhan Kaya'ya indirim uygulanmadan 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri Karaaslan ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma' suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Volkan Vardan´a ise `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan beraat verilirken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Kaya haricinde herkese takdiri indirim uygulanırken, tutuksuz sanıklarla birlikte tüm sanıklara toplamda 327 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi. Kararla birlikte yargılama aşamasında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurulan 8 sanık için de tahliye kararı verildi.

        TAHLİYE SEVİNCİ

        Tahliye kararının ardından, adliyede bekleyen sanık yakınları sevinç yaşadı. Jandarma tarafından tahliye edilen sanıklar ring aracına bindirilirken yakınları tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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