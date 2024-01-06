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        Zonguldak ve Ankara'da tefecilik yaparak kara para aklayan suç örgütüne operasyon; 8 tutuklama

         ZONGULDAKve Ankara'da tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para aklayan ve kamuyu zarara uğratan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutuklanırken, 10´u adli kontrol şartı ile 31'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:40
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        Zonguldak ve Ankara'da tefecilik yaparak kara para aklayan suç örgütüne operasyon; 8 tutuklama
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         ZONGULDAKve Ankara'da tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para aklayan ve kamuyu zarara uğratan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutuklanırken, 10´u adli kontrol şartı ile 31'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak'ta, tefecilik yaparak kara para aklayan suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere Zonguldak ve Ankara´da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Zonguldak´ta 19, Ankara´da 30 şüpheli gözaltına alındı. 49 şüpheli, işlemleri için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne getirildi. 3 gün süren sorgunun ardından, şüphelilerin tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para akladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 31'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        18 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, haklarında 'suç örgütü kurma, suç gelirlerini aklama, tefecilik, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından işlem yapıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8´i ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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