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        Balıkçıların ağına takılan mayın imha edildi

        ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların ağına takılıp karaya çıkartılan mayın, fünyeyle patlatılıp, imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:10
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        Balıkçıların ağına takılan mayın imha edildi
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        ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, balıkçıların ağına takılıp karaya çıkartılan mayın, fünyeyle patlatılıp, imha edildi.

        Ereğli ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, dün Bozhane Limanı'na yanaşıp ağı ayıklamaya başladı. Bu sırada mürettebat, ağa takılan yuvarlak cismi fark edip, 'mayın' olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekip, cismin limanda bulunduğu noktayı çembere aldı. Cismin mayın olduğunun anlaşılmasıyla, limana yaya ve araç girişi yasaklandı. Mayının imhası için İstanbul'dan mayın uzmanı SAS komandoları talep edildi. Günün ilk ışıklarında mayın, limanda bulunduğu yerden alınıp İl Özel İdare kamyonuna yüklendi. Mayın, Dağlar Mahallesi'ndeki boş araziye götürüldü. SAS komandoları, mayını burada fünyeyle patlatıp, imha etti. Mayın imha edildikten sonra ise gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

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        Galeri
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