Otomobilin çarptığı yaya öldü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muharrem Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan A. idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Güney metrelerce savrulurken, otomobilde bulunan Fatma T. (56) kaza sırasında başına çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Güney ve Fatma T.' ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.