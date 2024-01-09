Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kamerada (2)

KAZAANI KAMERADA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu Muharrem Güney'in (76) hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in yolun karşısına geçmeye çalışırken, Seyhan A. (19) idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobilin çarpma anı kamerada görüldü. Kazanın ardından Güney'in metrelerce savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.