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        Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 01:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:35
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kamerada (2)
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        KAZAANI KAMERADA

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu Muharrem Güney'in (76) hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güney'in yolun karşısına geçmeye çalışırken, Seyhan A. (19) idaresindeki 67 ACL 339 plakalı otomobilin çarpma anı kamerada görüldü. Kazanın ardından Güney'in metrelerce savrulduğu da görüntülerde yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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