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        Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:50
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        Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi
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        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti. Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi. Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, TTK ekipleri çağrıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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