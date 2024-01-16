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        Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

         ZONGULDAK'ta,yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 19:00
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        Zonguldak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
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         ZONGULDAK'ta,yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun, Gökgöl Mağarası mevkisinde meydana geldi. Siyami Ovalı (48) yönetimindeki 16 RS 302 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ramazan Özsaraç (31) ve Serkan Kütüklü (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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