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        Otomobil stinat duvarından park halindeki otomobillerin üzerin düştü: 1 yaralı

        ZONGULDAK´ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra istinat duvarının üzerinden park halindeki araçların üzerine düştü. Otomobil sürücüsü Çiğdem Şekeroğlu´nun (43) hafif şekilde yaralandığı kazada 4 otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:50
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        Otomobil stinat duvarından park halindeki otomobillerin üzerin düştü: 1 yaralı
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        ZONGULDAK´ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra istinat duvarının üzerinden park halindeki araçların üzerine düştü. Otomobil sürücüsü Çiğdem Şekeroğlu´nun (43) hafif şekilde yaralandığı kazada 4 otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaza, akşam saatlerinde Yeşilmahalle Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Çiğdem Şekeroğlu yönetimindeki 78 SH 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, geri giderek istinat duvarının üzerinden park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Kırılan beton korkulukların bazı parçaları da park halindeki 2 otomobile zarar verdi. Kazada, toplam 4 otomobilde hasar oluşurken, Çiğdem Şekeroğlu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´nde götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulunarak hasarlı otomobilleri tespit etti.

        Kaldırım ile düştüğü otomobilin üzerinde asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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