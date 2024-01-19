Düğün sonrası eğlencedeki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve oğluna istenen ceza belli oldu ZONGULDAK'ta, düğün sonrası eğlence sırasında `havaya ateş açma´ tartışması sonrası çıkan, Akın Kaçmak´ın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili tutuklanan Mertcan Kaçmaz (20) ile babası Volkan Kaçmaz (46) hakkında Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede, Mertcan Kaçmaz hakkında `kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma´ suçlarından müebbet ve 18 yıl hapis, baba Volkan Kaçmaz hakkında ise `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 18 yıl hapis istendi.

ZONGULDAK'ta, düğün sonrası eğlence sırasında `havaya ateş açma´ tartışması sonrası çıkan, Akın Kaçmak´ın (25) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili tutuklanan Mertcan Kaçmaz (20) ile babası Volkan Kaçmaz (46) hakkında Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede, Mertcan Kaçmaz hakkında `kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma´ suçlarından müebbet ve 18 yıl hapis, baba Volkan Kaçmaz hakkında ise `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 18 yıl hapis istendi.

Olay, 11 Haziran 2023´te Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi´nde meydana geldi. Bir düğün sonrası düzenlenen eğlence sırasında 'havaya ateş açma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada, Akın Kaçmak, Mertcan Kaçmaz´ı sol bacağından silahla vurarak yaraladı. Bunun üzerine Mertcan Kaçmaz da silahla Kaçmak´ı vurdu. 3 mermi isabet eden Kaçmak, kanlar içinde yerde kalırken, Mertcan Kaçmaz´ın babası Volkan Kaçmaz da yerde yatan Akın Kaçmak´a ateş etti ancak isabet ettiremedi. Kardeşi Akın´a yardım etmek için koşan Ogün Kaçmak da Mertcan Kaçmaz tarafından silahla yanağından vuruldu. Akın Kaçmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adliyeye çıkarılan Mertcan Kaçmaz tutuklanırken, Volkan Kaçmaz serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Ogün Kaçmak ise taburcu edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMADAN ÖNCE İHBAR YAPILMIŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede olay günü, düğünde Sadık K.´nin havaya ateş açtığı için Akın Kaçmak´ın uyarıp polis ekiplerine tartışma yaşanabileceği yönünde ihbarda bulunduğuna yer verildi. Polis ekipleri bölgeye ulaştığında taraflar arasında sorun olmadığı söylendi ve polisler bölgeden ayrıldı. Silahlı çatışma ise polisler ayrıldıktan sonra yaşandı.

18 MERMİ ATILMIŞ

İddianamede, Mertcan Kaçmaz´ın silahından 9, babası Volkan Kaçmaz´ın silahından 6 ve Akın Kaçmak´ın silahından 3 mermi ateşlendiği tespit edildi. Volkan Kaçmaz'ın attığı 5 merminin düğün eğlencesinde atıldığı ancak Akın Kaçmak'ı da daha sonra yaralı olarak yerde yatarken hedef aldığı ifade edildi. İddianamede Mertcan Kaçmaz hakkında, Akın Kaçmak´ı `kasten öldürmek´ arkadaşı Ogün Kaçmak´ı `kasten öldürmeye teşebbüs´ ve silahı ruhsatsız olduğu için `ruhsatsız silah taşıma´ suçlarından müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Akın Kaçmak vurulup yere düştükten sonra ateş eden ancak isabet ettiremeyen baba Volkan Kaçmaz´a ise `kasten öldürmeye teşebbüs´ ile `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek baba oğul hakkında dava açıldı. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.