Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Maden ocağında göçük; mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı

        ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün diğer tarafında mahsur kalan 2 madenci 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 03:37 Güncelleme: 22.01.2024 - 03:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden ocağında göçük; mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün diğer tarafında mahsur kalan 2 madenci 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Olay, 15.30´da Kilimli ilçesi Gelik beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait 11 numaralı saha 7 numaralı ocağı çalıştıran Turnalı Madencilik´te meydana geldi. İşçilerin çalıştığı bölgeden uzak mesafede meydana gelen göçükte enkaz altında kimse kalmazken, yürüyüş yolu taş, toprak ve kömür ile kapandı. Göçüğün diğer tarafında kalan madenciler Furkan Bahar (26) ve Anıl Açıcı (33), ocak içinde haberleşme için kullanılan diafon yardımıyla yeryüzündeki santrale göçük nedeniyle yüzeye ulaşamadıklarını ve iyi oldukları bilgisini paylaşarak, yardım istedi. Diğer maden işçileri ise arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

        YETKİLİLERE GEÇ HABER VERİLDİ

        Ocak yetkilileri  tarafından akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine maden ocağına Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AİLELERİYLE İLETİŞİM KURULDU

        Mahsur kalan işçiler, diafon ile aileleriyle iletişim kurarak endişelenmemelerini ve iyi olduklarını söyledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İşçiler yaklaşık 11 saat süren çalışma sonucu, yolu kapatan göçüğün temizlenmesi ile yüzeye çıkarıldı. Ocak başında bekleyen sağlık ekibi tarafından ilk kontrolleri yapılan Bahar ve Açıcı, ambulanslarla tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        Netanyahu, Hamas'ın esir takası önerisini reddetti
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıld...
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıld...
        Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü, otomobil hasar gördü
        Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü, otomobil hasar gördü
        Zonguldak-Ankara kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
        Zonguldak-Ankara kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 64 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 64 gündür aranıyor
        Psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden cinayet sanığının hastane kayıtları...
        Psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden cinayet sanığının hastane kayıtları...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 63 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 63 gündür aranıyor