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        Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor

        ZONGULDAK´ta akşam saatlerinde Ankara yolunda yamaçtan koparak yola inen dev kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında heyelanı önlemek için yamaca konulan çelik ağların da yırtıldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:30
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        Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor
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        ZONGULDAK´ta akşam saatlerinde Ankara yolunda yamaçtan koparak yola inen dev kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında heyelanı önlemek için yamaca konulan çelik ağların da yırtıldığı görüldü.

        Zonguldak- Ankara yolunun 10´uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığını yola düştü. Yolun bir bölümü kaya parçaları ve çamurla kaplandı. Olay sırasında kara yolunda seyir halinde olan 67 ABH 375 plakalı otomobilin sürücüsü heyelanı fark etmeyince çamur yığınıyla birlikte kaya parçalarına çarptı. Otomobilde hasar meydana gelirken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Olayın ardından yola düşen kaya parçaları ve çamur yığınının temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar sürerken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar sırasında yamaçta heyelanı önlemek için konulan çelik ağların da yırtıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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