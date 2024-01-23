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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

         ZONGULDAK´ınEreğli ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Hüseyin Adıgüzel hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:55
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı
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         ZONGULDAK´ınEreğli ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Hüseyin Adıgüzel hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez Mahallesi, Belen Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Adıgüzel yönetimindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, yeni sanayi sitesinden çıkış yapmak istediği sırada Saliha Tokay'ın kullandığı 06 GA 9845 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Hüseyin Adıgüzel ile Saliha Tokay ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Serkan Hamurcu (21), Ceyda Koçak (21), Talha Tokay (20) ve Aynur Adıgüzel yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Adıgüzel sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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