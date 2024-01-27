Otomobil dere yatağına savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkarak dereye düşen otomobildeki yolcu Turgay Yıldızhan (25) hayatını kaybederken, sürücü Tunahan Durgut ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Tepe Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Tunahan Durgut idaresindeki 67 ZV 495 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Turgay Yıldızhan´ı ve Durgut'u zorlukla çıkararak ambulansa taşıdı. Yıldızhan ve Durgut yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldızhan kurtarılamadı. Durgut'un ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.