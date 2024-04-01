Ev sahibi- kiracı kavgasında boruyla cinsel saldırı iddiası

ZONGULDAK’ta Hasan S. (67) kira artışı tartışması sonrası kiracısı Cengiz M. (53) ve oğlu Hakan M. (27) tarafından makatına boru sokulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Hasan S.’nin makatındaki 15 cm uzunluğunda, 2 cm çapında PVC boru hastanede çıkarılırken, tutuklanan baba-oğul daha sonra ev sahibi Hasan S.'nin çelişkili ifadeleri nedeniyle tahliye edildi. Baba-oğul hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Cengiz M. ve Hakan M., kira artışı nedeniyle ev sahibiyle aralarında husumet olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Olay, 12 Ekim 2023’te Karaelmas Mahallesi Bülent Şanal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında kira artışı ve tuvalet gideriyle ilgili tartışma çıkan Cengiz M. ile ev sahibi Hasan S. davalık oldu. Ev çevresinde bilirkişi incelemesi yapılacağı gün, evinin ardiyesine giden Hasan S.’yi, kiracıları Cengiz M. ile oğlu Hakan M. bekledi. Burada Hasan S., kiracılarının kendisine saldırıp darbettiklerini öne sürdü. Bir süre sonra makatında acı hissettiğini söyleyen Hasan S., komşularından ambulans çağırmalarını istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan S.’yi Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalede Hasan S.’nin makatındaki 15 cm uzunluğunda 2 cm çapındaki PVC boru çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Hasan S. taburcu oldu. Kiracılarının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren ev sahibi Hasan S. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Cengiz M. ile oğlu Hakan M. suçlamayı reddetti. Tutuklanan baba-oğlu Hasan S.’nin çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDAN DAVA AÇILDI Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladı. İddianamede, kiracı Cengiz M.’nin ev sahibi Hasan S.’yi ittiği, yere düşünce darbettiği, sonrasında ise oğlu Hakan M. ile birlikte plastik boru ile cinsel saldırıda bulunup küfür ettiği yer aldı. Bir eve ait güvenlik kamerası kayıtlarının da dahil edildiği iddianamede saat 08.40’ta Hasan S.’nin bağırma seslerinin duyulduğu, 8.43’te baba oğulun evlerine geri döndüğü anlatıldı. Arada kayıp zaman olması, Hasan S.’nin kendi cinsel bölgesine boru sokması ve kendisine cisim sokan birinin bağırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilerek Cengiz M. ile oğlu Hakan M.’nin, atılı suçu işlediği kanaatine varıldı. Kiracı Cengiz M. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıl hapis cezasından az olmamak ve oğlu Hakan M. hakkında aynı suçun yanı sıra ‘hakaret’ suçundan 18 yıl ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Olayla ilgili görülen ilk duruşmada, ev sahibi Hasan S., tutuksuz sanıklar Cengiz ve Hakan M. ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede aralarında kira artışı nedeniyle husumet olduğunu anlatan Cengiz M. “Amacım mağdurun keşif öncesi tıkalı olan gideri açıp açmayacağına bakmaktı. Gideri açıp bizi haksız duruma düşürebileceğini düşündüm. Bulunduğumuz yer ile ardiye arasında en az 10 metre mesafe vardı. Bizi görünce ‘hırsızlığa mı geldiniz’ deyip kapıyı kapattı. 3-5 dakika geçmeden ‘Komşular beni kurtarın’ diye bağıra bağıra ardiyeden çıkıp evine doğru gitti. ‘Bize pusu kurar’ diye peşinden gitmedik. Mağdur evine giderken pantolonu normaldi, gariplik görmedim. Bizi evden çıkartmak istemektedir. Suyumuzu dahi kapatmıştı. Giderimizi de onun tıkadığını düşünüyorum” dedi.

Hakan M. de suçlamaları reddederek, “Ben gittiğimde ardiyenin kapısı kapalıydı. 25-30 saniye sonra Hasan S. merdivenden ‘Öldürüyorlar beni’ diye bağırarak evine gitti. Anormallik var mı diye hiç dikkat etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben keşif yapıldığını zannedip oraya gitmiştim” dedi. ‘YERE DÜŞÜP KENDİMDEN GEÇTİM’ Kiracılarının tıkanan gideri açmak için duvarları kırdıklarını öne süren Hasan S. “Ardiyede kovaları boşalttım. Arkamı döndüğümde iki sanık kapıdan içeri girmiş ‘fare burada’ dediler. Cengiz’e doğru saldırmak için hamle yaptım. Oğlu Hakan boşluğuma yumruk attı. Ben de nefes alamadım. Secde eder şekilde yere düştüm. O ara kendimden geçtim. Yerden kalktığımda arkama bir şey sokulmuş olduğunu hissettim. Ayağa kalkmadan böyle bir şey sokulduğunu hissetmedim. Yumruk atılmasıyla ayağa kalkmam arasında 1,5- 2 dakika zaman vardı. Kalkmadan önce hissetmedim. Daha doğrusu eve giden merdivenleri çıkarken hissettim. Ben bu yaşıma geldim, kendi namusuma bu şekilde laf ettirmem” diye konuştu.

Önceki ifadelerindeki çelişkiler sorulan Hasan S., “Olayın stresiyle farklı şeyler söylemiş olabilirim. Ben kendi kendime niye namusumu lekeleyeyim” dedi. Duruşmada daha sonra sağlık çalışanı tanıkların dinlenilmesine geçildi. Olaya ilk müdahalede bulunan ambulans ekibi ve acil serviste görevli Genel Cerrahi Uzmanı O.M. dinlendi. Tanık olarak dinlenen doktor O.M., “Mağdurun arka tarafında herhangi bir yırtılma görmedim. Olsa fark ederdim. Olayda kullanılan boru, bizim kolonoskopi sırasında kullandığımız kolonoskoptan 1-2 milim daha kalın. Mağdur kendini sıkmış olsa mutlaka bir travma izine rastlanırdı. Tıbben baygınlık halinde gevşeme olacağından cisim rahatlıkla sokulabilir. Makatın girişinde herhangi bir yırtılma, yaralanma mevcut değildi” dedi.