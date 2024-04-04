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        Köy evindeki yangında karı- koca ile çocukları dumandan etkilendi

        ZONGULDAK'ta 3 katlı köy evinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı- koca ile çocukları hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:00
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        Köy evindeki yangında karı- koca ile çocukları dumandan etkilendi
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        ZONGULDAK'ta 3 katlı köy evinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı- koca ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Evin büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Kardeşler köyü, Baraj Mahallesi’nde bulunan İsmail Uslu’ya ait 3 katlı köy evinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, elektrik dağıtım firması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada alevler evi sararken, çevredekiler patlama sesiyle kısa süreli panik yaşadı. Dumandan etkilenen İsmail Uslu, eşi Nermin Uslu ve oğlu Ömer Uslu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri kontrol altına almaya çalışırken jandarma çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşların yanan eve yaklaşmasını engelledi. Elektrik dağıtım firması ekipleri ise mahallenin elektriğini kesti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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