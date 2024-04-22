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        Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Muhammet Yazıcı (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:45
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        Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
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        ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Muhammet Yazıcı (20) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Çaycuma-Kozcağız kara yolunun Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Çaycuma yönüne giden Muhammet Yazıcı‘nın kontrolünü yitirdiği 67 YC 676 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin camından fırlayan Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yazıcı’nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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