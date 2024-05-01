Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

ZONGULDAK'ta Serdar E. (24), takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.'nin (23) sevgilisi Batuhan Y.'nin (24) otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği koydu. Sanayi sitesinde bulunan bomba düzeneği, fünyeyle patlatılırken, gözaltına alınıp suçlamaları reddeden Serdar E. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü. Motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.