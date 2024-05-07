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        Motosiklet çakala çarptı, sonrasında zincirleme kaza oldu: 6 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklet çakala çarpıp devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 02:52 Güncelleme: 07.05.2024 - 02:55
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        Motosiklet çakala çarptı, sonrasında zincirleme kaza oldu: 6 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde motosiklet çakala çarpıp devrildi. Çakalın öldüğü kazada, motosikletliye çarpmamak için ani fren yapan 3 otomobil zincirleme kazaya neden oldu, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Tersaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hamza İ.’nin kullandığı 16 AC 1813 plakalı motosiklet bir anda yola fırlayan çakala çarparak devrildi. Bu sırada arkasından gelen Uğur U. yönetimindeki 67 AEC 931, Timuçin G. yönetimindeki 67 ABL 631 ve Samet B. idaresindeki 56 YD 060 plakalı otomobiller, motosikletliye çarpmamak için ani fren yapınca zincirleme kazaya neden oldular. Çakala çarpan motosikletli Hamza İ. ile otomobillerde bulunan Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U. ve Samet B. yaralandı. Çakal da olay yerinde öldü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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